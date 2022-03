Bruno Fernandes porta il Portogallo in Qatar e ricorda: “Devo ringraziare Guidolin…”

Parla il fantasista portoghese

Redazione ITASportPress

"È stata una serata molto importante, ma solo per la Nazionale". Grande modestia per Bruno Fernandes, decisivo nel successo del suo Portogallo sulla Macedonia. Il fantasista ora al Manchester United si gode la qualificazione al Mondiale in Qatar 2022 e non dimentica, in un certo senso, anche l'Italia...

AL MONDIALE - "Sincertamente non era importante chi avrebbe fatto gol", ha detto Bruno Fernandes a Rai Sport. "Contava solo andare ai Mondiali. Siamo riusciti e siamo felici per quello che siamo riusciti a fare. Siamo lì, quello conta". "Cristiano Ronaldo mi ha fatto un assist? Gioco con lui qui e nel club, ma non credo che non si metta al servizio della squadra. Lui deve fare gol, io non capisco perché i giornalisti dicono che l'attaccante deve fare gol ed essere egoista, poi lo si critica per questo. Non deve dimostrare niente a nessuno, non ci sono parole per dire quello che ho fatto. Oggi mi ha fatto un assist e tante volte l'ha fatto a Manchester, io sono contento se la squadra vince".

ITALIA - Un pensiero anche all'Italia ma non alla Nazionale, bensì al suo passato: "Devo ringraziare tanto Guidolin che ha creduto in me al primo anno a Udine, se avessi continuato con lui la mia storia in Italia sarebbe stata molto diversa". Il riferimento del fantasista è al suo percorso dal Novara all'Udinese e successivamente ad alcune difficoltà alla Sampdoria che l'hanno poi portato a lasciare la Serie A per lo Sporting Lisbona e successivamente il Manchester United.