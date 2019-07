Bruno Fernandes ‘prigioniero’ dello Sporting: “Voglio giocare in Inghilterra, ma decide la società…”

Da tempo nel mirino di tanti top club d’Europa, Bruno Fernandes, calciatore dello Sporting Lisbona con un passato in Italia con le maglie di Udinese e Sampdoria, adesso vuole la Premier League.

Dopo una stagione da incorniciare che lo ha visto timbrare record su record a suon di gol e assist, il classe ha deciso di voler cambiare aria e di provare l’esperienza in terra inglese…Sporting Lisbona permettendo.

Infatti, il club portoghese valuda il cartellino di Bruno Fernandes 70 milioni di euro, cifra che, al momento, nessuno sembra voler spendere. In Inghilterra è forte l’interesse del Manchester United ma le richieste della società portoghese sono ritenute eccessive.

Ai microfoni di Sky Sports News, il calciatore ha spiegato: “Non mi interessa il mercato, ne ho già parlato tante volte, troppe. Se la prossima sarà l’ultima partita con lo Sporting? Non so, lo decide l’allenatore. Ho detto che mi piacerebbe giocare in Inghilterra, ma non è una cosa a cui penso ora. Se può avvenire in questa stagione? Lo sarà quando lo deciderà il club, io non sono ho questo potere. L’ho già ribadito più volte comunque, voglio giocare in Premier League”, ha concluso Bruno Fernandes.