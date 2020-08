Bruno Fernandes rivela: “Cristiano Ronaldo mi chiede sempre del Manchester United”

Presente e passato del Manchester United. Bruno Fernandes parla anche di Cristiano Ronaldo. Il centrocampista portoghese ha commentato ai microfoni del sito ufficiale Red Devils, di essere in contatto con l’asso della Juventus, grande ex del club inglese. Dichiarazioni che fanno ancora brillare gli occhi dei tifosi che, magari, sperano in un clamoroso ritorno di CR7.

Bruno Fernandes: “CR7 mi chiede sempre del Manchester United”

“Giocare in Premier League era il mio sogno. Ho avuto l’opportunità di arrivare al Manchester United e ho realizzato ben due sogni in uno”, ha ammesso Bruno Fernandes, “Ho parlato con Cristiano Ronaldo e mi ha detto tante cose belle di questo club. L’ultima volta che l’ho sentito è stato pochi giorni fa. Lui mi chiede sempre come vanno le cose al Manchester United. Se è tutto ok. Tutti sanno che lui ci tiene molto. Ha trascorso molto tempo qui e ha vinto il suo primo Pallone d’Oro. Questa società lo ha segnato parecchio”.

Insomma, un interesse continuo per CR7 che chissà che in futuro non possa anche decidere di terminare la carriera in Inghilterra, magari proprio col suo connazionale Bruno Fernandes. Passato, presente e futuro dei Red Devils…

