Bruno Fernandes rivela: “È della Juve uno dei calciatori più sottovalutati”

I social network hanno avvicinato incredibilmente i calciatori ad appassionati e tifosi. Una delle forme con le quali i club mettono in contatto i propri tesserati con i fan è il “Questions and Answers” (Domande e Risposte). Durante queste sessioni è possibile fare domande dirette ai giocatori e soddisfare ogni curiosità. Oggi è stato il turno del centrocampista del Manchester United Bruno Fernandes di prendere in mano il cellulare e rispondere alle questioni poste via Twitter dalla comunità calcistica che popola il social. In particolare, ha fatto drizzare le orecchie dei tifosi juventini la risposta che il portoghese ha dato alla domanda: “Chi è il difensore più forte contro cui hai giocato“?

Alla domanda, Bruno Fernandes ha risposto: “Chiellini, secondo me, è uno dei calciatori più sottovalutati che ci siano. Top player per me!“. Il centrocampista dei Red Devils ha avuto modo in più occasioni di scontrarsi con il centrale della Juventus e dell’Italia vista la sua esperienza in Serie A con le maglie di Udinese e Sampdoria.