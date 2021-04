Bruno Fernandes: “Sogno di fare l’allenatore. Magari al Manchester United…”

Il portoghese guarda al futuro e ammette il desiderio di diventare allenatore una volta ritiratosi dal calcio giocato

Interessante intervista rilasciata da Bruno Fernandes, fantasista del Manchester United, ai canali ufficiali del proprio club. Il centrocampista Red Devils ha parlato delle sue ambizioni future dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. Curioso sapere che tra i desideri dell'ex Sampdoria ci sia la volontà di allenare, magari proprio la sua attuale squadre...

Bruno Fernandes: "Sogno di fare l'allenatore"

"Ora vedo il passare il tempo e vedo ragazzini del 2000, 2001, 2002 crescere e giocare. Anche mia sorella è del 2000, quindi mi crea confusione nella testa", ha esordito Bruno Fernandes sull'evoluzione del mondo del pallone e l'arrivo di giovani in squadra. "Sto cercando di divertirmi con il calcio adesso ma penso che in futuro, se me lo chiedi, sì: vorrei essere un allenatore. Lo dico con onestà, mi piacerebbe allenare".

"Non so quale squadra mi piacerebbe gestire. Certo, la squadra più grande che potrei allenare sarebbe il Manchester United, sarò felice. Quindi adesso potrei dire qualche parola in modo che la gente lo sa e poi possa spingere per avermi come allenatore in futuro. In questo modo possono fare un po' di pressione per portarmi ad essere mister dello United (ride ndr)".

"In ogni caso, ripeto, so per certo che mi piacerebbe essere un allenatore in futuro. Non sono sicuro che questo accadrà, ma per quello che provo per il calcio, per la sensazione che ho, penso di dover continuare a essere dentro questo mondo perché tutta la mia vita è su questo".