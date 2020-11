Bruno Giordano: “Cristiano Ronaldo via? Ci sto se arriva Neymar. Cederei Dybala…”

Il futuro della Juventus potrebbe passare dalla scelta, in ottica futura, dei calciatori per il reparto avanzato. Se in questa stagione non si mette in discussione l’apporto dei vari Morata e Cristiano Ronaldo, ben diverso è quanto sta accadendo per Dybala ma anche per i rumors futuri che vedrebbero proprio CR7 in partenza. A dire la sua su quello che potrebbe essere il futuro mercato bianconero è stato l’ex calciatore e tecnico Bruno Giordano ai microfoni di TMW Radio.

Juventus: il consiglio di Bruno Giordano

“Cristiano Ronaldo via? Sinceramente non è semplice sostituirlo, ma se arriva Neymar ci sto”, ha detto Bruno Giordano. “Ma anche Neymar costa. Se dovessi scegliere, in questo momento cederei Dybala. Perché con Pirlo che non prevede il trequartista, è il primo che può partire. Ma se sta al 100% e giochi con un altro modulo, mi tengo l’argentino”.