Brunori, bomber del futuro: arriva il messaggio di Luca Toni…

L'attaccante si è messo in evidenza nel Palermo e potrebbe essere protagonista anche in futuro

Luca Toni, storico ex centravanti del Palermo, ha voluto festeggiare con un videomessaggio inviato a Sport19 la promozione in Serie B del club rosanero che in queste ore si appresta al cambio di proprietà con il City Group ormai ad un passo dall'acquisizione della società.