Bruscolotti: “Cassano scappato dal manicomio. E’ signor nessuno”

Giuseppe Bruscolotti, storico ex capitano del Napoli, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: «Le parole di Antonio Cassano sui compagni di squadra di Maradona a Napoli? Se noi eravamo degli scappati di casa, lui è scappato dal manicomio! Non varrebbe nemmeno la pena di rispondergli. Stiamo parlando di nessuno. Un personaggio che non conosce il significato della parola “rispetto”: ricordate cosa combinò a un signore come Fabio Capello che lo aveva portato al Real Madrid? Cassano ha perso l’ennesima occasione per stare zitto. Fossimo stati ancora calciatori, mi sarebbe piaciuto incontrarlo in campo. Uno contro l’altro. Marcatura stretta. Gli avrei riservato un trattamento molto speciale».