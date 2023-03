Buffon: “Addio al Psg errore più grande della mia carriera. Ecco cosa mi dissero”

Ma cosa portò a questo addio? A spiegarlo è stato proprio Buffon: "Loro mi dicono: 'Gigi siamo felicissimi, ma non partirai titolare in Champions. Giocherà Areola'. Mi son fermato e mi son detto, non è giusto. Nello sport deve giocare chi merita. Son venuto qui per fare cosa? Tornerei a casa e non avrei rispetto di me stesso. Lo potrei fare alla Juventus (tornare a casa ndr). Alla fine feci così ma perchè era la Juve, casa. Spinelli, l'allenatore dei portieri, mi diceva resta che le cose cambiano. Ma io parlavo di una questione di rispetto, tu non puoi venire da Buffon e dire a priori tu il prossimo anno non giochi. Mi dici, come quest'anno, se stai bene giochi. Tu non mi puoi dire a marzo il prossimo anno non giochi. Che cazzo di gioco è? Lo sport non è questo".