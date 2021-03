Buffon al bivio: ritiro o ultima stagione da titolare lontano dalla Juventus

Gianluigi Buffon è pronto a salutare la Juventus al termine di questa stagione. Obiettivo: un’ultima annata da protagonista. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il portierone italiano potrebbe pensare di dire addio ai colori bianconeri per vivere un’ultima tappa della sua carriera come numero uno, oppure, come alternativa, appendere una volta per tutte i guantoni al chiodo.

Buffon è dunque ad un bivio importante. Super Gigi si sente ancora in grado di fare la differenza e vorrebbe maggiore spazio, cosa che alla Juventus non è possibile. Per questa ragione si potrebbe ipotizzare ad un’ultima avventura altrove. Ma non è da escludere anche l’addio al calcio. Una scelta dovrà essere fatta e potrebbe arrivare a seguito della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta del prossimo 19 maggio.