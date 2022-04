Buffon, all’asta per beneficenza le sue fasce da capitano

L'iniziativa benefica del portiere

Importante iniziativa benefica realizzata da Gianluigi Buffon, portiere del Parma. L'estremo difensore crociato ha deciso di mettere all'asta alcune delle fasce da capitano utilizzate quest'anno in Serie B, per far sì che il ricavato dalla vendita di queste possa essere devoluto alla Onlus "Insuperabili", in favore dei ragazzi con disabilità cognitive, fisiche, relazionali e comportamentali.