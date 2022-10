Buffon: “Allenare? Mi stimolerebbe ruolo da CT. Ecco chi vince scudetto e Mondiale”

Intervenuto a Supertele, programma su DAZN, Gianluigi Buffon , portiere del Parma , ha avuto modo di affrontare svariati argomenti sul mondo del calcio. Parole a livello personale ma anche in generale sull'attualità calcistica italiana e non solo.

RITIRO - "Se penso al ritiro? Ho una sensazione e una dimensione di libertà che prima non ho mai avuto. Per uno come me il vivere la libertà è qualcosa di imprescindibile. Timore del post carriera? Devo dire la verità, ho una vita famigliare talmente soddisfacente che non ho paura di questo. La verità è che ho degli obiettivi reali che voglio e penso di poter ancora raggiungere", ha detto Buffon.