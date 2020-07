Gianluigi Buffon si racconta e lo fa ai microfoni del Corriere dello Sport. Il portiere della Juventus ha fatto un bilancio di questa stagione dopo la piccola parentesi di un anno al Paris Saint-Germain. Un altro successo per l’estremo difensore che ha vinto l’ennesimo Scudetto della sua carriera. Per lui, qualche piccolo sassolino da levarsi proprio a proposito delle vittorie dei vari Tricolore…

Buffon: “Avevo l’obiettivo dei 10 scudetti. Due me li hanno scippati”

“Avevo un obiettivo: arrivare ai 10 scudetti, visto che due me li hanno scippati“. Esplosivo Buffon nelle sue dichiarazioni dopo il successo della Juventus in questa stagione. “Ci sono riuscito. Anche il record di presenze mi fa piacere. Ma non è stato un anno facile. Io mi sono sempre adattato, di natura sono altruista, però dovevo fare i conti con ciò che ho rappresentato e che penso ancora di rappresentare”, ha ammesso l’estremo difensore che è tornato in bianconero per fare il vice di Szczesny.

E ancora: “Devo dire che sono veramente contento di me come persona. Ho sempre creduto che bisognasse fare gruppo, che chi stava dietro dava il suo contributo come chi stava davanti. Ma un conto è dirlo, un conto è esserci. Mi sono messo alla prova. E sono fiero di me stesso, perché la prova l’ho superata. Questo è stato veramente un anno diverso per il sottoscritto. Fare il secondo portiere, non volere la numero 1, non volere essere capitano. Ho sempre detestato i gradassi e questo era un modo per mettermi alla prova, per dire: io non lo sono”. In ogni caso Buffon se l’è cavata abbastanza bene quando è stato chiamato in causa: “Credo di aver dimostrato di essere ancora competitivo. Io vivo di sogni e utopie. Vivo di questo e non posso pensare che sia diversamente. Mi fa bene anche al fisico. Se non ho un capello bianco, è per quel 20 cento di follia fanciullesca. Non posso pensare che mi venga meno l’entusiasmo”.

