Buffon: “Di Maria il più forte della Serie A. A Dybala ho detto…”

Parla il grande ex bianconero sulla Juventus e i colpi in entrata e in uscita effettuati.

Gianluigi Buffon a tuttotondo sulla Juventus e non solo. Intervistato da Tuttosport l'ex portiere bianconero, ora al Parma, ha avuto modo di soffermarsi appunto sulla sua ex squadra ed in particolare sulle mosse in entrata e in uscita. Parole al miele per Di Maria e Pogba e anche un pensiero a Paulo Dybala, andato da svincolato alla Roma.