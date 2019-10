Buffon e il ritorno alla Juventus: “Voglio vincere la Champions qui…”

Dopo essere stato premiato come Goodwill Ambassador, Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, si è soffermato sulla decisione di tornare in bianconero dopo l’anno passato a Parigi con la maglia dei campioni di Francia del Paris Saint-Germain. Intervistato dai media presenti, l’estremo difensore italiano ha parlato apertamente di cosa lo ha spinto a tornare in Italia e a Torino.

AMBIZIONE – “La possibilità di vincere la Champions League ha pesato tanto. Diciamo che per il 51% ha pesato la voglia di non penalizzare la vita dei miei figli, per il 49% il desiderio di poter vincere la Champions, ma vincerla con certi ragazzi, con certi tifosi, con certi dirigenti; insomma con certa gente che poi è quella che mi ha accompagnato in tutta la mia carriera. Secondo me alla fine questo è un qualcosa di impagabile, perché se un giorno dovesse veramente accadere tutto ciò, mi sentirei nel posto giusto al momento giusto e so che veramente potrei esprimere tutto me stesso in quanto a gratitudine e felicità perché avrò tute le componenti che per me hanno segnato una carriera”, ha detto Buffon.