Buffon e la strana collezione: esce da San Siro con la maglia di… Daniel Maldini

Grande prestazione in campo per Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, in Coppa Italia contro il Milan. L’estremo difensore è stato protagonista di alcuni interventi importanti durante la gara, ma ha fatto parlare di sé anche dopo il triplice fischio.

Come riporta Goal, infatti, Buffon è stato visto lasciare San Siro con una maglia molto particolare, quella del Milan e di Daniel Maldini, figlio di Paolo.

COLLEZIONE – A spiegare il motivo per il quale il portierone ha chiesto la maglia proprio al giovane rossonero, ci ha pensato lo stesso Buffon in zona mista: “Questa è la maglia di Maldini, del figlio di Paolo. Gliel’ho chiesta e mi ha fatto molto piacere riceverla perchè nella mia collezione oltre a quella di Chiesa e figlio, Thuram e figlio, Weah e figlio, adesso ho anche Maldini e figlio e ora aspetto i nipoti. Quando ci saranno loro a giocare io sarò ancora qui a San Siro in mezzo al campo”, ha spiegato Buffon.