Buffon: “Gioco fino a 50 anni. Dybala? Fossi la Juve mi piacerebbe con Vlahovic”

Il portiere fa il punto tra presente al Parma, Juventus e futuro...

A livello personale, il portiere si è concentrato sul suo stato di forma e sulla voglia di andare avanti: "Il Mondiale in Qatar? Non lo sogno più . Ho sempre parlato del Mondiale per proteggermi da chi si chiedeva 'Buffon perché continua?'. In realtà continuo perché faccio ancora cose che altri non fanno, ma le dinamiche mi fanno pensare che il Qatar sia impossibile. È giusto così, vanno rispettati i pensieri e le scelte di un uomo intelligente come Mancini".

Questo non significa però che Super Gigi ha intenzione di fermarsi: "Avanti col Parma? Vediamo come finiamo e come finisco io. Sento la responsabilità di rappresentare la gente di Parma, che mi dà amore incondizionato. E qui... colpo di scena. Mi sono dato un obiettivo: se l'Italia non andrà ai Mondiali, mi toccherà puntare ai prossimi. Non mi sorprenderebbe trovarmi a 48 anni in grande forma. Jordan non escludeva di giocare a 50 anni? Lo capisco, tanto alla fine comanda solo lui: il campo".