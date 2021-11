Buffon: “Impensabile 12 anni senza Italia al Mondiale. Bisogna unire le forze”

Parla l'estremo difensore del Parma

Redazione ITASportPress

Ancora un rigore parato per Gianluigi Buffon con la maglia del Parma, ma ancora una mancata vittoria per i suoi contro il Como (pareggio per 1-1). Il portiere ducale ha avuto modo di parlare ai microfoni di Sky subito dopo la gara di Serie B soffermandosi su diversi temi compresa la Nazionale italiana e il playoff Mondiale, ma anche la Juventus...

ITALIA - "Se posso tornare utile all'Italia e se 3 giorni in più di ritiro sarebbero utili? Alla seconda ti rispondo facilmente e ti dico di sì. Perché è impensabile che l'Italia possa stare 12 anni senza un Mondiale. Bisogna unire le forze e trovare la soluzione migliore per mettere in condizione i ragazzi di passare questo turno", ha detto Buffon. "Per quel che mi riguarda sono discorsi che non devo fare io, ho sempre accettato tutte le scelte con grandissima serenità. Ho sempre lavorato per il gruppo, sapendo quanto valgo".

JUVENTUS - Dopo la Nazionale, importante anche il capitolo sulla Juventus: "Cosa succede e se i senatori hanno perso appeal? Penso che gente come Bonucci o come Chiellini andrebbero clonati. Come atteggiamento e leadership, come carisma e spessore ne ho incontrati veramente pochi come loro. Tra questi ci metto anche Barzaglio anche altra gente come Khedira o Mandzukic. Gente che quando era il momento cantava e portava la croce. Come normale che sia tutti i cicli finiscono e ora va dato tempo alla Juventus, perché in questi 9 anni ha fatto qualcosa di clamoroso. Era impensabile che di qui ai prossimi vent'anni potesse continuare su quei livelli".