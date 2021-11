Buffon incontra il suo idolo N’Kono: “Colui grazie al quale sono portiere”

L'estremo difensore ora al Parma ha incontrato l'ex portiere e sua fonte d'ispirazione

Anche dei mostri sacri come Gianluigi Buffon hanno il proprio idolo. E quando lo si incontra si è emozionati come dei bambini. Il sorriso e le parole dell'attuale portiere del Parma lo confermano. Super Gigi ha avuto modo di poter abbracciare Thomas N'Kono, ex estremo difensore del Camerun e tra i protagonisti di Italia '90, nonché suo modello e ispiratore per la posizione di portiere.