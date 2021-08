Buffon racconta: “Depressione mi ha fatto capire l’importanza di tutto il resto”

Il portiere ora al Parma a 360°

SOGNI E FUTURO - "Ho dimostrato in questi ultimi due anni di saper essere realista. Sono una complicata persona semplice che si alimenta attraverso i sogni, anche se molti di essi si rivelano illusioni o utopie. Tornare a Parma mi emoziona, lì ci sono le radici, è il vestito giusto sulla persona giusta, non il viale spelacchiato di un tramonto". E sul futuro: "Io di nuovo alla Juventus come dirigente? No, non ho nessun accordo per fare qualcosa in società. Torno per la seconda volta in serie B e se ci sono stato a 28 anni, quando ero il portiere di riferimento mondiale, perché non tornarci a 43? Come nel 2006 scelsi la Juventus, oggi ho scelto il Parma. Potrei giocare anche in prima categoria, non cambierebbe il mio valore". E ancora: "Quale record sportivo inseguo? Sono alla ricerca spasmodica della stagione perfetta, quella degli zero gol subiti", ha concluso Buffon.