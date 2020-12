Buffon rivela: “Ripenso 3-4 volte a settimana agli errori commessi col Psg contro il Manchester United…”

Il portiere della Juventus Gianluigi Buffon ha rilasciato un’interessante intervista a L’Equipe in cui ha rivissuto i momenti trascorsi al Paris Saint-Germain ed in particolare la sconfitta contro il Manchester United negli ottavi di Champions League 2019 quando, per sua sfortuna, fu protagonista in negativo con diversi errori che portarono poi all’eliminazione dei francesi che, dopo il successo per 0-2 all’Old Trafford, furono poi battuti 1-3 al Parco dei Principi.

Buffon si confessa

“Ripenso a quella partita almeno tre o quattro volte alla settimana. Quella partita risveglia tanti rimpianti”, ha dichiarato Buffon. “Mi biasimo per un errore incredibile, un errore che, con l’esperienza che ho maturato, non avrei dovuto fare. Mentalmente, quella sera, mentre si avvicinava la partita, nella mia concentrazione non ero il solito Gigi. Non avevo la forza o l’energia per percepire che ci stavamo preparando alla partita in una maniera troppo leggera e forse, per non essere il vecchio che sgrida tutti, non ho detto: ‘Oh ragazzi, non ci siamo’. Alla Juventus non sarebbe successo. Ero sicuro che in quella stagione saremmo arrivati in finale”.

Poi un pensiero dolce sull’esperienza a Parigi: “Sicuramente sono stato molto bene a Parigi. Sono rimasto molto toccato dalla stima e dal rispetto dei tifosi nei miei confronti”, ha concluso Buffon.