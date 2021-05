Buffon senza limiti: “Futuro? Se c’è qualcuno più folle di me lo seguo…”

Il portiere bianconero pronto all'addio guarda al futuro. Tra ritiro e... Mondiale 2022

Redazione ITASportPress

Non avrebbe potuto sperare un in finale migliore per la sua avventura alla Juventus. Gianluigi Buffon saluterà la Vecchia Signora al termine di questa stagione e lo farà dopo aver alzato al cielo un trofeo: la Coppa Italia vinta da protagonista, in finale contro l'Atalanta.

Quella del Mapei Stadium è stata l'ultima partita del portiere in bianconero. Una sfida che lo ha visto protagonista di almeno un intervento importante nel corso del primo tempo e che, dopo i festeggiamenti, lo ha visto dare uno sguardo al proprio futuro.

Buffon: la storia continua...

Intervenuto a Rai Sport, Buffon ha commentato il trofeo appena conquistato ma ha anche parlato di cosa farà al termine della stagione: "Devo dire che è stata una grande emozione, finire in questo modo mi inorgoglisce. Sono stato felicissimo, ho condiviso coi miei compagni tantissime avventure vittoriose. Coi tifosi è stata la ciliegina sulla torta", ha esordito il portiere. "La gente della Juve sarà sempre una parte della mia vita, non è questa fine che cambierà qualcosa. Penso di aver dato tanto amore, tanto orgoglio e tanto coraggio ogni volta che sono sceso in campo. Di questo ne vado fiero. Poi tutte le cose devono finire, ho 43 anni, uno deve fare delle scelte che possono sembrare impopolari o folli".

Ed è proprio questa follia che potrebbe spingerlo ad andare avanti: "Se sono così è perché quel pizzico di follia non mi ha mai imposto limiti. Sono felice quando sogno. Il succo della mia esistenza battermi, di viaggiare, di portare al limite quella che è la mia energia. Potrei anche pensare di smettere, sono felice, appagato. Ma se c’è qualcuno più folle di me che mi fa immaginare qualcosa di grandioso io lo seguo, perché la vita è questa. Potrei anche scendere in Serie C e risalire fino in Serie A… Ho sempre chiesto tantissimo a me stesso".

Sulle possibili piste: "Ho avuto tantissimi contatti in questo periodo, sto analizzando le proposte che ho avuto. Quella che reputerò più stimolante, quando troverò un folle più folle di me lo seguirò. Mi ha contattato un dirigente di una società che come follia potrebbe superarmi. Se trovo una situazione che mi stimoli, penso di essere un portiere molto forte".

E quale pensiero più folle se non quello di giocare il Mondiale 2022 e diventare il primo a giocarne 6: "Bisogna vedere come arriverò in quel dicembre 2022", ha detto Buffon. "Per l’orgoglio che ho non mi aspetto e non voglio regali. Se qualcuno pensa che sia affidabile, bene altrimenti rimango a casa. Credo che la vera sfida sia quella con me stesso".