Buffon: “Sogno il Mondiale in Qatar. Posso imparare da Donnarumma”

Il portiere del Parma carico per la nuova stagione e con grandi ambizioni per il futuro

SOGNO - "Se penso al Mondiale 2022? A 43 anni non sarò di certo io a candidarmi, ma il Mondiale mi serve per continuare a giocare e sognare", ha proseguito il portiere. "Per riportare il Parma in Serie A. Sono quasi sicuro che Mancini non mi chiamerà, e giustamente perché ha il suo gruppo e i suoi ragazzi".

DONNARUMMA - E parlando di Mondiale con la Nazionale, impossibile non dedicare un pensiero all'attuale numero uno azzurro: Gianluigi Donnarumma. "Donnarumma ha fatto un grande Europeo: non solo per le parate, soprattutto per la gestione delle situazioni. Se all'inizio poteva essere considerato una sorpresa, alla fine ha consolidato la sua posizione: oggi è un punto di riferimento a livello mondiale". "Confrontarmi con lui? A me non interessa, mi interessa solo che sia bravo e voglio godermelo perché può insegnarmi ancora qualcosa. Ho studiato alcune cose di lui per migliorare in questi ultimi anni. Sono talmente sereno che la bravura degli altri non sarà un problema per me".