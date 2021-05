Buffon, spunta il Barcellona: contatto per prossima stagione

Il portiere deve decidere il proprio futuro

Il tal senso, le notizie riportate da Footmercato, aprono uno scenario davvero clamoroso: il Barcellona avrebbe preso contatti con l’entourage del portiere in vista della prossima stagione. Buffon, che a fine annata andrà via dalla Torino bianconera, potrebbe finire in Catalogna, dove i blaugrana di Lionel Messi starebbero cercando un portiere di esperienza e assoluta affidabilità per il ruolo di vice Ter Stegen. Buffon prenderebbe il posto di Neto, che è uno degli indiziati a partire per fare cassa. L'italiano potrebbe pensare, dopo all'esperienze vissuta al Parigi al Psg, ad una nuova, e forse ultima, avventura straniera in un top club blasonato come quello blaugrana.