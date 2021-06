Buffon, striscione dei tifosi del Parma: “Via da mercenario. Onora la maglia”

Non tutti i fan dei ducali hanno accolto troppo positivamente il ritorno del portiere in gialloblù

Ieri la gioia e l'emozione per l'annuncio ufficiale del ritorno di Gianluigi Buffon al Parma. Oggi, i primi pareri contrari o, per lo meno, non troppo contenti. Una parte dei tifosi ha mostrato il proprio stato d'animo per l'avventura bis del portiere in gialloblù. In queste ore è stato appeso uno striscione - esposto nella notte dai Boys 1977 - sui cancelli dello stadio Tardini. Due frasi ma quanto basta per rispolverare antichi rancori dovuti a quella cessione alla Juventus di 20 anni fa che una parte della curva Nord non ha mai digerito: "Te ne sei andato da mercenario, non puoi tornare da eroe. Onora la maglia".