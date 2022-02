Buffon, tentazione MLS: può finire la carriera negli States

Il portiere potrebbe chiudere la carriera in America

L'ex bianconero potrebbe raggiungere la prossima estate il connazionale Insigne in MLS . Se l'attaccante, come noto, si trasferirà al Toronto, ancora resta sconosciuta la possibile destinazione del portiere. Buffon , secondo le indiscrezioni lanciate da 90min.com, sta pensando alle varie opzioni e tra queste ci sarebbe appunto quella di finire la carriera nel campionato americano.

La Major League Soccer lo accoglierebbe a braccia aperte considerando la carriera del portierone. Super Gigi sarebbe un altro grandissimo del calcio mondiale ad approdare in America dopo calciatori del calibro di Pirlo, Beckham e Ibrahimovic. Nel caso in cui questa notizia fosse confermata, Buffon incontrerebbe oltre ad Insigne, anche un suo ex compagno di squadra della Juventus, Douglas Costa che è pronto all'avventura con i LA Galaxy, squadra di Los Angeles.