Buffon torna alla Juventus: le reazioni della stampa estera

Gianluigi Buffon è pronto a tornare alla Juventus per un altro anno. Niente Porto, Leeds o altre squadre: per il portiere c’è solo bianconero. L’estremo difensore sarà nello spogliatoio di Maurizio Sarri almeno per un’altra stagione, poi lo attende un ruolo dirigenziale.

L’italiano sarà il secondo di Wojciech Szczesny. In tal senso Mattia Perin dovrebbe essere lasciato partire almeno per la prossima stagione. La notizia ha avuto un grande impatto sulla stampa estera e le aperture dei principali giorni lo testimoniano.