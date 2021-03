Bulgaria-Italia in diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Bulgaria-Italia si gioca questa sera, domenica 28 marzo 2021 alle ore 20.45 per la seconda gara di qualificazione ai prossimi mondiali in Qatar. Dopo il successo contro l’Irlanda del Nord, la formazione di Robeto Mancini cerca il bis.

Bulgaria-Italia, le probabili formazioni

Ancora qualche dubbio di formazione in vista di Bulgaria-Italia da parte di entrambe le squadre. Il ct Petrov dovrebbe puntare sul 3-4-2-1 con Antov, Hristov e Bozhikov formeranno il pacchetto difensivo davanti a Plamen Iliev. In attacco l’ex Cagliari Despodov e l’ex Palermo Chochev potrebbero agire a supporto di Galabinov, attuale punta dello Spezia. Mancini opta per la sua Italia su qualche cambio rispetto alla prima gara: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Locatelli, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne.

BULGARIA (3-4-2-1): P. Iliev; Antov, Bozhikov, Hristov; Cicinho, Kostadinov, Malinov, Tsvetanov; Despodov, Chochev; Galabinov.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Locatelli, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Bulgaria-Italia si giocherà, come detto, oggi domenica 28 marzo 2021 allo stadio nazionale ‘Vasil Levski’ di Sofia. Calcio d’inizio fissato alle ore 20:45.

La sfida tra Bulgaria e Italia sarà trasmessa come di consueto in diretta tv esclusiva dalla Rai e precisamente sul canale Rai 1, subito dopo l’edizione serale del TG1. In questo modo gli appassionati del pallone e tifosi degli Azzurri potranno godersi in live sul piccolo schermo la gara della Nazionale e fare il tifo per i propri beniamini.

Per chi preferisse utilizzare altre modalità, la partita di questa sera valida per la seconda gara di qualificazioni al mondiale in Qatar, potrà essere vista anche in strealing. Il live streaming di Bulgaria-Italia sarà disponibile in modalità del tutto gratuita su RaiPlay: basterà collegarsi al sito dal proprio pc e inserire le credenziali d’accesso, oppure scaricare l’applicazione dedicata su smartphone e tablet.