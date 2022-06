Bulgaria, paura per la Nazionale: incidente al bus della squadra e Nedelev in ospedale

Incidente per il mezzo che trasportava la Nazionale

Paura per la Nazionale della Bulgaria che nelle scorse ore ha avuto un bruto incidente stradale. La formazione bulgara si trovava a bordo dell'autobus che la stava portando in hotel. Da quanto si apprende il mezzo con a bordo i giocatori della nazionale di calcio della Bulgaria si è schiantato a Tbilisi, dove domani è in programma la sfida di Nations League contro la Georgia padrone di casa.