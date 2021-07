Buon compleanno Vialli, il messaggio di Mancini: “Auguri bomber e fratellino”

Auguri speciali da parte del Mancio

Intanto, però, bisogna "accontentarsi" degli auguri che sono arrivati davvero da tutto il mondo del calcio. In modo particolare anche da chi gli sta molto vicino come il CT dell'Italia Roberto Mancini che ha scelto di fargli gli auguri anche sui social: "Tanti auguri bomber e fratellino. Un giorno ideale per il compleanno. Happy birthday bro", il messaggio del Mancio a Vialli.