Buone notizie dalla Coppa d’Africa: Koulibaly e Ballo-Tourè negativi al Covid

I due calciatori, così come Mendy del Chelsea, si sono negativizzati

Kalidou Koulibaly , difensore del Napoli , e Fode Ballo-Touré , calciatore del Milan , sono guariti dal Covid-19. Arrivano buone notizie per le due società italiane a proposito dei rispettivi calciatori impegnati in Coppa d'Africa. A rendere note le condizioni dei due atleti, la federazione senegalese con un comunicato ufficiale relativo anche a Edouard Mendy, anche lui negativizzatosi.

Tutti e tre i giocatori sperano ora di essere coinvolti per l'ultima sfida del girone contro il Malawi, anche se non si sono allenati ufficialmente da circa una settimana trascorsa, come da protocollo, in isolamento dal resto del gruppo.