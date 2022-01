Buone notizie per Messi: tampone negativo e può tornare in Francia

Buone notizie per l'argentino

Redazione ITASportPress

Tampone negativo per Lionel Messi che nelle scorse giornate era risultato positivo al coronavirus. L’asso argentino del Psg, avendo completato il percorso previsto dal protocollo sanitario, può fare ritorno a Parigi dove tornerà ad allenarsi agli ordini di Pochettino. Il sette volte Pallone d'Oro, infatti, era ancora in Argentina per le vacanze di Natale insieme alla sua famiglia con la quale aveva trascorso le ultime settimane.

Come riportato da Olé, pare che Messi sia già partito per Parigi con un jet privato in modo da non perdere altro tempo e mettersi a lavoro per poter giocare da subito con la formazione francese. Prima, però, l'argentino dovrà farà le visite di idoneità e solo successivamente reintegrarsi in gruppo.

Da valutare la sua presenza contro il Lione alla ripresa in questo weekend, più probabile vederlo in campo per la sfida successiva contro il Brest la settimana dopo.