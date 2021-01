Burdisso esalta Vidal: “Non soffre i momenti negativi. Nelle sfide che contano c’è sempre”

Nicolas Burdisso, ex difensore tra le altre di Inter e Roma, ha parlato a Sky Sport di Barella e Vidal a seguito della super prova dei nerazzurri contro i bianconeri nel derby d’Italia di domenica sera: “Barella ha presente e futuro, può giocare in diverse posizioni del campo e può andare bene con Conte ma anche con un altro futuro allenatore. Il cambiamento è stato fare con continuità la mezzala che è il ruolo dove riesce a esprimersi meglio”.

Poi un pensiero per Vidal, a segno come il compagno ex Cagliari: “Vidal? Passano le partite e gli anni e lui continua a segnare. Sembra un calciatore che non soffre mai i momenti negativi, ha sempre qualcosa da dare. Nelle grandi sfide è sempre presente, il suo cuore e la sua personalità aiutano”.