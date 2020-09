Burdisso ha la ricetta: “La Serie A si potrà permettere altri affari alla Cristiano Ronaldo solo se…”

La Serie A può tornare grande. Negli ultimi anni il campionato italiano è stato spesso sotto accusa per via di mancanza di appeal. Le cose, però, sembrano cambiate e il merito, oltre che del gioco espresso dalle squadre è anche del ritorno di grandi campioni. Cristiano Ronaldo su tutti. A parlare anche di questa tematica è stato Nicolas Burdisso, ex difensore anche della Roma, ai microfoni del Corriere dello Sport.

Burdisso: “Altri quattro colpi alla CR7”

“Il campionato italiano con poco appeal? Sinceramente non sono d’accordo. Dopo il lockdown la Serie A è stata senza dubbio il campionato più bello, si sono viste diverse tipologie di calcio”, ha detto Burdisso. “C’è un percorso che il calcio italiano in generale deve affrontare e dovrebbe farlo in fretta, ovvero quello del miglioramento delle strutture. Una volta completato, potrà permettersi non un solo Cristiano Ronaldo, ma due, tre, quattro colpi di questo tipo”.

