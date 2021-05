Burdisso non ha dubbi: “Mourinho può essere imperatore di Roma”

L'ex difensore esalta lo Special One

E ancora su quella che sarà l'esperienza di Mourinho nella Capitale: "Secondo me aprirà un ciclo. Vincere a Roma non è semplice e porre obiettivi al di là della realtà non è giusto. Di certo Mourinho è un allenatore vincente con un bagaglio d’esperienza super. Secondo me saranno necessari pochi innesti perché la rosa è ben costruita. Lui aggiungerà carisma e leadership. Pellegrini sono convinto che con lui farà un ulteriore alto di qualità. Ibanez e Kumbulla miglioreranno il loro rendimento perché Mourinho dà una grande organizzazione difensiva, ma mi aspetto che pure Veretout sia fondamentale. E occhio a Diawara: per me può essere una sorpresa. Per José il centravanti è fondamentale, Dzeko... è Dzeko".