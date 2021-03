Burdisso sicuro: “L’Inter di Conte può aprire ciclo come per Triplete con Mourinho”

Interessante intervista rilasciata al Corriere dello Sport da parte dell’ex difensore anche di Inter e Roma Nicolas Burdisso, ora dirigente sportivo. L’ex centrale argentino si è soffermato proprio sulle due squadre italiane e sulla stagione in corso.

Burdisso tra Inter e Roma

“Ci sono tutte le premesse per aprire un ciclo come quello che ci portò a vincere il Triplete”, ha detto Burdisso sul momento dell’Inter allenata da Conte. “Io la consideravo la squadra più forte del campionato anche quando è stata eliminata dalla Champions. Poi credo sia un bene per il calcio italiano che qualcuno interrompa l’egemonia della Juventus”.

Dai colori nerazzurri a quelli giallorossi della Roma: “Io alla Roma come ds? Se ne era parlato ma non era il momento giusto. I Friedkin mi trasmettono fiducia. Voglio bene alla Roma e sarebbe una bella opportunità ma non voglio candidarmi, sia chiaro. Ora ho un paio di opportunità, anche in Italia, ma non farò nomi perché mi porterei male”.