Busquets incorona Fabian Ruiz: “Lui e De Jong sono il futuro”

Fabian Ruiz è ormai diventato una certezza non solo per il Napoli, ma anche per la nazionale spagnola. Il centrocampista, all’ombra del Vesuvio dall’estate 2018, ha saputo conquistarsi gradualmente uno spazio sempre maggiore sia con il proprio club che con le Furie Rosse, convincendo sia Carlo Ancelotti che Robert Moreno a puntare su di lui. In queste ore, direttamente dal ritiro della Spagna, ad incoronarlo sono arrivate le dichiarazioni del centrocampista del Barcellona Sergio Busquets, che ha parlato anche del suo compagno di squadra in blaugrana Frenkie de Jong.

PRESENTE E FUTURO – “Sia Fabian Ruiz che De Jong hanno grandissime qualità. Forse Frenkie deve ancora adattarsi al gioco del Barcellona, ma entrambi rappresentano il presente e il futuro”.