Caballero: “Giocare contro Messi un incubo. Lui come Michael Jordan…”

L'ex portiere dell'Argentina racconta il suo modo di vedere La Pulce: "Una volta ha preso palla dalla nostra area e ha sfidato tutti quanti e ha fatto gol"

PARAGONE - Prenendo come riferimento la nota serie Netflix sul campione della NBA, Caballero ha commentato: "Giocare contro Messi è un incubo a volte. Ho avuto l'opportunità di allenarmi con lui in una partita con la nazionale. È una macchina, anche quando si allena vuole solo vincere. Se avete visto The Last Dance con Michael Jordan, anche lui è così, perché non può accettare di perdere". E ancora: "Quando giochi contro Messi, la tua squadra si concentrerà su di lui e in quel momento si creerà spazio per altre persone, poi alla fine apparirà di nuovo Messi".