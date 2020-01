Cacia scommette su Petagna: “Pronto per il Napoli, potrebbe giocare anche nella Juve o nell’Inter…”

Colpo di mercato in vista della prossima stagione per il Napoli. Gli azzurri si sono infatti assicurati le prestazioni di Andrea Petagna, che concluderà il torneo alla Spal. Dell’attaccante, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha parlato il suo ex compagno di squadra all’Ascoli Daniele Cacia.

PETAGNA – “Petagna e Milik sono abbastanza simili, difficilmente possono coesistere. Andrea. battendo i rigori, è diventato un attaccante da doppia cifra. E’ un giocatore moderno, che per le caratteristiche che ha potrebbe fare comodo anche a squadre come Juventus o Inter. Ha fatto la gavetta, adesso è pronto per il Napoli. Ha fatto la trafila nel modo giusto”.