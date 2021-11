Cafu: “Hakimi e Carvajal i migliori terzini. Psg favorito per la Champions League”

Parla lo storico Pendolino

Intervistato a Doha da Marca , l'ex terzino anche di Roma e Milan Cafu , ex capitano del Brasile , ha parlato della stagione calc9istica in corso dando uno sguardo a chi ricopre oggi il suo ruolo nei top club e facendo un pronostico anche sulla Champions League.

TERZINI - Da buon esterno destro, ritenuto da tanti il migliore di sempre, Cafu ha prima di tutto parlato dei suoi atleti preferiti: "Il miglior terzino destro? Me ne piacciono due, Hakimi e Carvajal, poi c'è anche Alexander Arnold che è molto bravo. Credo che il ruolo del terzino ora sia cambiato e mi piace vedere come si propongano in attacco. Prima non lo facevano così tanto ma adesso hanno ruolo molto importante anche perchè devono coprire tutta la fascia dalla difesa in avanti e viceversa".