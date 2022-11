Cafu: “Mondiale? Il Brasile può mettere fine al dominio dell’Europa”

IL MOMENTO GIUSTO - "La Coppa del Mondo in Qatar è l'occasione perfetta per rompere il dominio europeo", ha detto Cafu. "Questo è il momento perfetto per il Brasile per spezzare la maledizione e vincere il titolo. Argentina e Brasile sono due favoriti. Hanno un grande potenziale per vincere il torneo. Il fatto che il Brasile non vinca un titolo da 20 anni ha poco effetto sui tifosi e poca fiducia nella nazionale. Ma quest'anno penso che il Brasile tornerà grande. Con Neymar in forma, abbiamo ottime possibilità di vincere il Mondiale perché lui è un giocatore che conta davvero in campo. Riponiamo le nostre speranze nel suo talento, anche se va detto che non gioca da solo. Sono sicuro che motiverà altri giocatori".