Cafu: “Nessuno ha la tecnica di Neymar. Neppure Messi…”

“Nessuno ha la tecnica di Neymar. Neppure Messi…”. Lo ha affermato ai microfoni di Mundo Deportivo il brasiliano Cafu. L’ex storico terzino del Brasile e del Milan ha parlato del connazionale anche in riferimento ad alcune sue caratteristiche insuperabili.

PREGI E DIFETTI – “In termini di abilità e di tecnica, non un singolo giocatore supera Neymar”, ha detto Cafu. “Neppure Messi. E io sono un fan dell’argentino. Neymar è un giocatore progettato per fare la differenza nel calcio brasiliano e Neymar deve assumersi la responsabilità di essere leader del Brasile. Gli manca questa caratteristiche di leadership, ma è ancora la speranza del Brasile. Può piacere o no, ma con Neymar in campo ci sono almeno otto avversari che saranno impegnati a pensare a lui e a difendere. Questo apre ulteriore spazio ai compagni. Questo dimostra che è un giocatore di capacità extraterrestri”.