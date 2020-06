Cafu non ha dubbi: “Alexander-Arnold può diventare il più forte al mondo”

Nella giornata di ieri ha festeggiato i suoi 50 anni. Cafu, storico terzino destro brasiliano, con un glorioso passato in maglia Roma e Milan, ha parlato di chi, un giorno, potrebbe diventare il suo erede in quel ruolo. Lo aveva fatto anche in precedenza, ma adesso, parlando ai microfoni della Fifa, lo ha ribadito a gran voce: Alexander-Arnold del Liverpool può diventare il migliore in assoluto.

Cafu: “Alexander-Arnold il più forte del mondo”

Non esita Cafu quando si tratta di esaltare le doti di Trent Alexander-Arnold: “È un giocatore sensazionale, un talento raro”, ha detto l’ex Pendolino brasiliano. “Se continua a giocare su questi livelli, diventerà tra i migliori giocatori al mondo. Credo fermamente che abbia il potenziale giusto per vincere il Fifa Best Men’s Player”. E ancora sulle sue caratteristiche: “Tecnicamente brillante, ha tanta qualità. Ha lo stile di gioco brasiliano, amo vederlo giocare. E giocare in un club così grande lo aiuta a crescere”, ha concluso Cafu.