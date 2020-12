Cafù sorprende tutti: “Ero disgustato dall’idea di fare il terzino”

France Football non ha dubbi: Cafù è degno di entrare nella miglior squadra di tutti i tempi. Il brasiliano andrebbe a ricoprire il ruolo di difensore in un pacchetto arretrato a tre. Da giocatore ha scritto pagine memorabili a Roma e Milano, sponda rossonera, vincendo due scudetti e una Champions League.

SORPRESA

Lo stesso Cafù ha rivelato ai microfoni di France Football di non aver mai immaginato di diventare uno dei migliori terzini di sempre: “Ho iniziato come attaccante esterno destro, poi sono passato al ruolo di numero 8, prima di diventare un terzino. Gli allenatori mi hanno usato dove avevano bisogno fino a quando Telê mi ha definitivamente piazzato come terzino destro, nel 1991. Il titolare si era infortunato, l’allenatore mi ha insegnato alcuni principi ed è sparito! Non ho mai più lasciato questa posizione. All’inizio ero disgustato. Mi sono lamentato più volte. Gli ho chiesto di allinearmi al centro o in attacco. Continuavo a dirgli: ‘Non sono un laterale, non sono un difensore!’ E lui mi rispondeva: ‘Conto su di te come squadra e non acquisterò un altro giocatore per questa posizione’. Ho accettato la sua decisione”.