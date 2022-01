Cafu: “Zidane l’avversario più difficile. La Coppa del Mondo pesa 7 kg ma…”

L'ex Pendolino si racconta a 360°

Marcos Evangelista de Moraes, meglio noto come Cafu ha parlato in una bella ed interessante intervista a Drob, affrontando diverse tematiche relative alla sua carriera ma anche al prossimo Mondiale in Qatar di cui è ambasciate. L'ex Pendolino, che in Italia ha vestito le maglie di Roma e Milan, ha raccontato alcuni aspetti del torneo che lui da giocatore ha avuto modo di vincere col Brasile.