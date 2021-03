Cagliari, auguri Joao Pedro: il miglior marcatore brasiliano nei top 5 campionati d’Europa

Classe 1992, Joao Pedro festeggia oggi 29 anni. Il capitano del Cagliari è sempre più protagonista in maglia rossoblù e si conferma decisivo e… da record. Nel giorno del suo compleanno, la società sarda ha voluto festeggiarlo con un post di auguri sui social, mentre solamente poche ore prima – a seguito del pari con la Sampdoria per 2-2 – il noto servizio fornito da Opta aveva ricordato l’importanza del giocatore con una statistica incredibile.

Il record di Joao Pedro

Come detto, grazie alla rete siglata contro la Sampdoria in campionato, Joao Pedro si conferma assoluto protagonista in maglia Cagliari e non solo. Il numero 10 dei sardi, infatti, secondo quanto riportato da Opta è il miglior marcatore brasiliano nei top 5 campionato. Esattamente come la scorsa stagione. Il bomber – ormai possiamo definirlo tale – ha siglato fin qui la bellezza di 13 gol in questa stagione. Nessun verdeoro ha fatto meglio di lui…