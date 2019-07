Cagliari, c’è l’offerta alla Roma per Defrel

Per Gregoire Defrel si prospetta il terzo cambio di maglia nelle ultime tre stagioni. Acquistato dalla Roma nell’estate 2017, l’attaccante francese, che non ha fatto sfracelli in giallorosso, è ancora di proprietà del club capitolino e dopo il proficuo prestito alla Sampdoria della scorsa stagione è pronto a fare di nuovo le valigie.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Defrel è finito nel mirino del Cagliari, che ha già formulato una proposta da 12 milioni. La Roma non ha chiuso la porta, ma chiede 16 milioni per cedere il giocatore a titolo definitivo.

Affare possibile, quindi, considerando la forbice non ampia tra domanda e offerta, ma soprattutto il fatto che Defrel ha già fatto pervenire il proprio gradimento alla possibilità di trasferirsi in Sardegna.