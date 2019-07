Cagliari, che colpo dal Napoli!

Colpo di mercato del Cagliari. I rossoblu, come raccolto da Sky Sport, hanno infatti ormai chiuso la trattativa per portare in Sardegna Marko Rog, centrocampista croato del Napoli. L’affare si chiuderà sulla base di un prestito a due milioni di euro con un obbligo di ricscatto fissato a 13 milioni. Il giocatore, da quanto si apprende, sosterrà domani le visite mediche a Milano e poi sarà ufficialmente annunciato dai sardi.

Rog, che ha trascorso la seconda parte della stagione in prestito al Siviglia, in passato ha indossato anche le maglie di Varazdin, RNK Spalato e Dinamo Zagabria.