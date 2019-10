Cagliari, contro il Pogoń Szczecin ci pensa Simeone: entra e segna una tripletta

Con la sosta per le Nazionali, i club di Serie A non si fermano. Amichevole per il Cagliari che, alla Sardegna Arena, ha ospitato i polacchi del Pogoń Szczecin. Vittoria per 3-1 per i rossoblù di mister Rolando Maran grazie al personalissimo tris di Giovanni Simeone.

IL MATCH – Primo tempo che parte subito in salita per il Cagliari. Infatti, al 5′ minuto gli ospiti passano in vantaggio grazie ad un calcio di rigore trasformato da Spiridonovic che ha spiazzato Rafael. I sardi non perdono coraggio e iniziano a giocare bene a calcio ma non trovano il pari. Ci provano Ragatzu e Birsa ma al primo tempo è 0-1. La ripresa vede qualche cambio, in particolare l’ingresso in campo del bomber ex Fiorentina Simeone. Il Cholito cambia la gara: prima pareggia su assist di Nainggolan, poi è abile a ribadire in rete da due passi. Infine, il tris su rigore procurato da Cerri. Un buon Cagliari vince 3-1 e si prepara al ritorno in campionato domenica 20 contro la Spal.