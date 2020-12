Cagliari, ds Carta: “Nainggolan? Di Francesco non è rassegnato. Sarebbe top player per noi ma…”

Pierluigi Carta, direttore sportivo del Cagliari, è intervenuto ieri ai microfoni di Videolina per parlare del momento dei sardi a poche ore dalla sconfitta contro l’Inter nell’11^ giornata di Serie A. Non solo campionato ma anche mercato nelle parole del dirigente rossoblù.

Carta: campionato e mercato

“Il risultato non è bugiardo ma è immeritato”, ha detto Carta a proposito della gara persa contro l’Inter. “Volevamo dare continuità dopo Spezia e Verona, avevamo preparato bene la partita per dare un segnale forte. Lo abbiamo dato per ampi tratti, poi contro le grandi squadre gli errori si pagano. Ma guardando la prestazione siamo stati bravi. Dobbiamo percepire il rischio, gestire i momenti, su questo saranno bravi il mister e il suo staff. Fa parte di un percorso iniziato in estate, è da mettere in conto. Fa male perdere”.

Dal campo al mercato: “Qualcosa in ingresso dovrà essere fatta, ma i bilanci sono prematuri. Abbiamo fatto un mercato interessante in estate, se ci sarà da intervenire lo faremo, sempre per cercare di creare un’identità forte”. E se si parla di mercato è impossibile non parlare di Nainggolan: “Come ha già detto il presidente Giulini siamo in un momento di grande incertezza, non facciamo voli pindarici. Il Cagliari deve esistere oggi e tra dieci anni. Tutti i club devono stare attenti al bilancio. Quest’estate i presupposti non c’erano, diversamente Nainggolan sarebbe stato qui. A lui ci lega un aspetto emotivo particolare, ma quello economico non deve andare in secondo piano. Il mister come tutti non si è riassegnato. Sarebbe un top player, perfetto per noi come per altre squadre. Ma il momento è molto particolare per il calcio italiano e non possiamo considerare questo aspetto”.